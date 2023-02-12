تونس تسجل لاول مرة ذروة طلب على الكهرباء خلال الشهر التاسع ببلوغ الاستهلاك 4677 ميغاوات يوم 8 سبتمبر 2022

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 07:29 قراءة: 0 د, 27 ث
      
كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان تونس سجلت ولأول مرة في تاريخها ذروة استهلاك للكهرباء خلال الشهر التاسع ،وذلك من خلال بلوغ لطلب 4677 ميغاوات خلال يوم 8 سبتمبر 2022 .

وأضافت الوزارة، في نسخة مؤقتة من تقريرها حول الوضع الطاقة مع موفي ديمسبر 2022، ان الطلب على الكهرباء بلغ ذروته خلال سبتمبر 2022 متجاوزا، أعلى مستوى مسجل خلال شهر اوت 2022 والذي قارب 4657 ميغاوات.

وشهدت تونس ارتفاعا للطلب على الكهرباء خلال 2022، بنسبة قاربت 5 بالمائة مقارنة بسنة 2021 والتي سجلت طلبا على الكهرباء في حدود 4472 ميغاوات.

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