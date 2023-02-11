العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها محور اجتماع في القاهرة بين وزير الخارجية ونظيره الجزائري

عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ،نبيل عمار ، اليوم السبت اجتماعا في القاهرة مع نظيره الجزائري رمطان لعمارة تناول" مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل مزيد تعزيزها وإثرائها".

وعقد اللقاء بمناسبة مشاركة عمار في مؤتمر "القدس صمود وتنمية" الذي تنظمه الجامعة العربية بالقاهرة، حسب بلاغ مقتضب لوزارة الخارجية نشرته مساء اليوم دون مزيد من التفاصيل.*

وكان عمار ولعمامرة قد تحادثا هاتفيا يوم 8 فيفري الجاري وعبّر عن حرصهما "الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".



واستقبل وزير الخارجية نبيل عمار الذي عين في منصبه الثلاثاء المنقضي ،أمس الجمعة في مقر الوزارة عزوز باعلال، السفير الجزائري في تونس .







