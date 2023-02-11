باجة: مجموعة مطوري "غوغل" تنظّم ورشات للإحاطة بالطلبة في عدد من الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 22:18 قراءة: 0 د, 54 ث
      
نظّمت مجموعة مطوري "غوغل" بباجة، اليوم السبت، بفضاء المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة باجة، 7 ورشات للاحاطة بالطلبة في عدد من الاختصاصات والبرامج الرقمية المطلوبة في سوق الشغل، وذلك في إطار النسخة الثانية من "ج د ج رندوتاك".


وبيّنت القيادية في مجموعة مطوّري "غوغل" بباجة، عواطف الرياحي، أن الجولة التكنولوجية أو" الرندوتاك "هي مبادرة تنتظم بالتنسيق بين مجموعات "غوغل" بولايات باجة وسوسة والمنستير، وتهدف الى العمل في الولايات التي تعرف نقصا في التظاهرات والتكنولوجيات الحديثة، حيث تم خلال السنة المنقضية العمل في 8 ولايات، ويتوقّع ان يتضاعف هذا الرقم خلال السنة الجارية بفضل شباب وخبراء يرغبون في مساعدة الطلبة بخبراتهم في المجال التكنولوجي.
وأشارت إلى تنوّع مواضيع الورشات، على غرار ورشة التكنولوجيات الحديثة والبرامج الحديثة والذكاء الاصطناعي و"فلاتر"، وهي ورشات متعلقة بكل ما هو مطلوب في سوق الشغل، ولدى الشباب المنتفع بها فرص كبيرة للعمل في المجال التكنولوجي، لافتة إلى أنّه سيتم جمع الشباب المشارك في التظاهرة من مختلف الولايات في "هاكاتون" ومسابقة كبرى، علما أنّ النسخة السابقة من التظاهرة انتفع منها 450 شابا وشابة.
وتجدر الاشارة إلى أن مجموعات مطوري" غوغل" موجودة في 140 دولة في العالم.




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