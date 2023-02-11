كأس العالم للأندية (مباراة الترتيب).. فلامنغو البرازيلي يحل ثالثا بفوزه على الأهلي المصري 4-2

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 19:54 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أنهى فلامنغو البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، في المركز الثالث، عقب تغلبه على الأهلي المصري (4-2)، في مباراة الترتيب، التي جمعتهما اليوم السبت، بالملعب الكبير بطنجة.

وسجل أهداف الفريق البرازيلي غابرييل باربوسا (د 11 ض ج ود 84 ض ج) وبيدرو جيليرمي (د 77 ود 90+1)، فيما سجل هدفي فريق الاهلي المصري أحمد عبد القادر (د 37 ود 60).
وكان الأهلي خرج من نصف النهائي بعد انهزامه أمام ريال مدريد (1-4)، فيما ودع فلامنغو الدور ذاته إثر تعثره أمام الهلال (2-3).

وستجرى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في وقت لاحق اليوم أيضا بين ريال مدريد والهلال السعودي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

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