كأس العالم للأندية (مباراة الترتيب).. فلامنغو البرازيلي يحل ثالثا بفوزه على الأهلي المصري 4-2

أنهى فلامنغو البرازيلي منافسات كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب، في المركز الثالث، عقب تغلبه على الأهلي المصري (4-2)، في مباراة الترتيب، التي جمعتهما اليوم السبت، بالملعب الكبير بطنجة.
وسجل أهداف الفريق البرازيلي غابرييل باربوسا (د 11 ض ج ود 84 ض ج) وبيدرو جيليرمي (د 77 ود 90+1)، فيما سجل هدفي فريق الاهلي المصري أحمد عبد القادر (د 37 ود 60).
وكان الأهلي خرج من نصف النهائي بعد انهزامه أمام ريال مدريد (1-4)، فيما ودع فلامنغو الدور ذاته إثر تعثره أمام الهلال (2-3).
وستجرى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في وقت لاحق اليوم أيضا بين ريال مدريد والهلال السعودي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وسجل أهداف الفريق البرازيلي غابرييل باربوسا (د 11 ض ج ود 84 ض ج) وبيدرو جيليرمي (د 77 ود 90+1)، فيما سجل هدفي فريق الاهلي المصري أحمد عبد القادر (د 37 ود 60).
وكان الأهلي خرج من نصف النهائي بعد انهزامه أمام ريال مدريد (1-4)، فيما ودع فلامنغو الدور ذاته إثر تعثره أمام الهلال (2-3).
وستجرى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية في وقت لاحق اليوم أيضا بين ريال مدريد والهلال السعودي بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
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