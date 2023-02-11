المرصد التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي يحذر من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات ويحذر من مخاطرها

المرصد التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي يحذر من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات ويحذر من مخاطرها

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 20:19 قراءة: 1 د, 6 ث
      
حذّر المرصد التونسي للتعليم العالي والبحث العلمي من تفشي ظاهرة الغش في الامتحانات ومخاطرها التي تهدد قيمة الشهائــد العلميّة وتصنيف الجامعات التونسية واستتباعاتها على مستوى الطالب لاسيما بعد ان توسّعت دائرتها في مختلف شعب التعليم العالي وفي مختلف المستويات.
ودعا اليوم السبت في بيان سلمت نسخة منه لمكتب وكالة تونس افريقيا للأنباء بجندوبة اليوم السبت من قبل رئيس المرصد ناجح سالم مختلف الأطراف المتداخلة الى التصدي لهذه الظاهرة والحدّ من انتشارها والتوقّي من تداعياتها الحالية والمستقبلية على المنظومة التعليمية برمتها.
وأوضح المرصد انه توصّل بعدد من التشكيّات في علاقة بهذه الظاهرة وتذمر عدد كبير من الطلبة وهو ما يمس في تقديره من مبدا المساواة وشفافية الامتحانات مبرزا في ذات الوقت اهم مظاهرها ومنها المتعلق بالطلبة على غرار "استعمال العديد منهم للهواتف الجوالة واستعمال البعض الاخر لوثائق الدروس او وثائق معدة للغرض والبعض الاخر يستعمل الكتابة على الطاولات او حتى على جدران القاعات" ومنها ما هو متعلق بالأساتذة المراقبين كسماح بعضهم للطلبة بالتحدث وللبعض الاخر باستعمال الوثائق والهواتف الجوالة فضلا على خوفهم من القيام بدورهم وعدم كتابتهم لتقارير حول حالات الغش.
واعتبر المرصد ان اهم مخاطر الظاهرة المسّ من مبدا المساواة امام مرفق عام للتعليم العالي وشفافية الامتحانات ونزاهة القائمين عليها ومستوى الطالب من قيمة الشهائد العلمية المتحصل عليها وتصنيف الجامعات التونسية على المستوى الدولي ومزيد انتشار ظاهرة الفساد عند تقلد الطلبة الناجحين باستعمال الغش لمناصب إدارية وفق تعبيره.

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