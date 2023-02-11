كشفت المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس، لمياء عبروق، أن أزمة نقص القهوة ستشهد انفراجا في الفترة القريبة القادمة، حيث من المنتظر أن تصل كميات هامّة من القهوة تقدر بحوالي 3 آلاف طن يوم 20 فيفري الجاري إلى بلادنا.



وأوضحت عبروق، اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأبناء، أن النقص المسجل في مادة القهوة والمقدر بنسبة 20 و30 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية يعود إلى تذبذب الأسعار العالمية وتسجيل نقص في بعض الأنواع على المستوى العالمي.



وأكّدت أن الديوان التونسي للتجارة لم يرفع في أسعار القهوة رغم ما يتكبّده من خسائر، وفق قولها، مشدّدة، في سياق متّصل وبخصوص المنتوجات المروّجة من الديوان، على تسجيل تحسن في التزويد بمادة السكر خلال هذه الفترة بما يستجيب لحاجات الاستهلاك العائلي والصناعي والحرفي.

ومن جهة اخرى، لفتت المديرة الجهوية للتجارة ببن عروس الى أن التزود بمواد السميد والفارينة والعجين الغذائي بالجهة يتم بصفة عادية بالنظر لوجود وحدتي انتاج لتحويل الحبوب ومشتقاته ببن عروس، الى جانب امكانية التزود من وحدات انتاج اخرى خارج الولاية.

وفي ما يتعلق بمادة الزيت النباتي، أوضحت عبروق انها ترتبط بعمليات التزوّد من طرف الديوان التونسي للزيت مشيرة إلى أنه تم ضخ حوالي 8.5 ملايين لتر من هذه المادة خلال شهري ديسمبر 2022 و جانفي 2023، وسيتم تزويد السوق بكميات اخرى خلال الفترة التي تسبق شهر رمضان المعظم.

ويشهد التزويد بمادة الحليب تحسنا تدريجيا على مستوى مركزيات تجميع الحليب، وفق ذات المصدر، وذلك رغم تواصل النقص في مادة الحليب النصف دسم، حيث بلغت الكميات الواردة يوميا على المركزيات 1.9 مليون لتر مقابل 1.1 مليون لتر من الحليب خلال الفترات الأولى من الازمة، مؤكدة ان شهر رمضان يتزامن مع ذروة انتاج هذه المادة. يذكر ان المصالح الجهوية للتجارة ببن عروس تعكف حاليا على دعم المخزونات التعديلية استعدادا لشهر رمضان خاصة في مادة البيض الذي لم يصل حجمه إلى الوضع العادي للتخزين وهو 55 غرام للبيضة، وفي مادة لحم الدجاج الذي يبلغ مخزونها التعديلي حاليا 8.5 أطنان مقابل حوالي 14 طنّا بالنسبة للحم الديك الرومي.

سارة













