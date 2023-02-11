المهرجان الوطني للموسيقى بالجريد يقدم عروضا للمعاهد الجهوية للموسيقى بتوزر وقفصة وصفاقس

مثل المهرجان الوطني للموسيقى بالجريد في دورته الأولى المنتظم يومي 10 و11 فيفري الجاري فرصة للقاء أبناء المعاهد الجهوية للموسيقى بكل من توزر وقفصة وصفاقس والتعريف بإنتاجاتهم وتقديم مجموعة من العروض الموسيقية للمنتخبات الجهوية صلب هذه المعاهد.

وفضلا عن العروض الفنية تم تنظيم مسابقات وورشات على هامش المهرجان المنتظم ببادرة من المعهد الجهوي للموسيقى بتوزر بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة تحت شعار "دورة المرحوم زهير بالهاني".

وبين رازي الرويسي مدير المعهد الجهوي للموسيقى أنه وقع اختيار إهداء الدورة التأسيسية من المهرجان لروح الموسيقي زهير بالهاني أصيل مدينة توزر لما قدمه من جزيل العطاء جهويا ووطنيا في مجال الموسيقى.

وتراوحت فقرات التظاهرة الموسيقية بين العروض الموسيقية الغنائية التي قدمها تباعا المشاركون وهم المعاهد الجهوية للموسيقى بكل من قفصة والمهدية وصفاقس ثم المعهد الجهوي للموسيقى بتوزر.

وتمثل العروض المقدمة تكريما لجهود هذه المعاهد في تكوين الناشئة في المجال الموسيقي وصقل عديد المواهب لتمثل بذلك لقاء وتلاقحا بين المعاهد هذا الى جانب تكريم الفقيد زهير بالهاني من خلال عائلته، وتقديم محاضرة بعنوان "صوتك وطور شخصيتك" قدمها متفقد عام بوزارة التربية ومكون في مادة الموسيقى.

وعبر مدير المعهد الجهوي للموسيقى عن أمله في أن تتحول التظاهرة الى مهرجان وطني يقدم إنتاجات المعاهد الجهوية للموسيقى مبينا أن المسابقات المنتظمة على هامش المهرجان موجهة للمواهب الناشئة في عدة اختصاصات وتتوج بتقديم جوائز تشجيعية لجميع المشاركين. ولفت كذلك الى أن المعهد الجهوي للموسيقى بتوزر يتولى تكوين مجموعة هامة من الأطفال والشبان في اختصاصات متنوعة وقد شارك مؤخرا في مهرجان الطفل بالمنستير ونال الجائزة الثالثة.

ص م



