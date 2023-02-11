أدانت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية ما أسمته "سياسة الهرسلة " والتعامل الأمني مع الملفات الاجتماعية العالقة وخاصة ملف عمال الحضائر لمن هم دون 45 سنة من خلال تحركهم الاحتجاجي يوم 9 فيفري الجاري والايقافات العشوائية والعنف اللفظي والمادي المسلط على الموقوفين دون سبب، حسب ما أفاد به عضو التنسيقية عبد الحق بسدوري اليوم السبت .



وأضاف عبد الحق بسدوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الموقوفين تعرضوا للعنف في فترة الايقاف وتم الاطلاع على معطياتهم الشخصية المضمنة في هواتفهم والاطلاع على الرسائل والصور.



وعبّرت التنسيقية عن رفضها لسياسة تلفيق التهم لنشطاء الحركات الاجتماعية، محملة مسؤولية هذه التصرفات لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وطالبت رئيسة الحكومة بحل الملفات الاجتماعية العالقة لتجنب أي إنفجار اجتماعي قد يحدث نتيجة سياسة التسويف والمماطلة والوعود الزائفة .



وأشار عضو التنسيقية الى أن رئاسة الحكومة لم تلتزم بتطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها، والتي وزعت عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية الّذين لا يتجاوز سنّهم 45 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 على خمس (5) دفعات من الأكبر إلى الأصغر سنّا



وبيّن أنه منذ صدور الأمر تم تسوية جزء يسير من الدفعة الاولى والذين لم يتجاوزعددهم ال 1500 شخص، لافتا الى ان رئاسة الحكومة تواصل مماطلاتها بخصوص عمليات التسوية والى غاية سنة 2023 لم تتم تسوية وضعية سوى عدد قليل من عمال الحضائر الذين كان من المفترض تسوية وضعياتهم عبر دفعات سنوية.

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