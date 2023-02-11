احداث الرقم 1810 للتبرع عبر إرساليات قصيرة، لفائدة المتضررين من الزلزال بكل من سوريا وتركيا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، عن إحداث رقم 1810 للتبرع بواسطة إرساليات قصيرة، لفائدة جرحى ومصابي سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه تم إحداث رقم 1810 لإستقبال الإرساليات القصيرة SMS مع مشغلي الهاتف الجوال (إتصالات تونس وأوريدو وأورنج) من أجل جمع التبرعات من طرف الإتحاد التونسي للتضامن الإجتماعي، لفائدة المتضررين من سلسلة الزلازل المدمرة التي ضربت مؤخّرا سوريا وتركيا.



ويمكن للعموم التبرع من خلال إرسال إرسالية قصيرة تحتوي على كلمة "ST" للرقم 1810، وفق ما أكدته الوزارة، مشيرة الى ان سعر الإرسالية الواحدة يبلغ 1 دينار.







