كأس القارات لأندية كرة السلة - الاتحاد المنستيري ينقاد الى خسارة ثقيلة امام نادي لينوفو تينيريف الاسباني 112-42

كأس القارات لأندية كرة السلة - الاتحاد المنستيري ينقاد الى خسارة ثقيلة امام نادي لينوفو تينيريف الاسباني 112-42

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 07:59 قراءة: 0 د, 29 ث
      
انقاد الاتحاد المنستيري حامل لقب الدوري الافريقي الى خسارة ثقيلة امام نادي لينوفو تينيريف الاسباني حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية بنتيجة 112-42 في المباراة التي اقيمت سهرة الجمعة بقاعة سانتياغو مارتن بمدينة تينيريف الإسبانية لحساب الدور نصف النهائي لكأس القارات لأندية كرة السلة.

وفي الدور نصف النهائي الاول، تغلب نادي سان باولو البرازيلي حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأمريكية على نادي فيبرز الأمريكي حامل لقب الرابطة الامريكية بنتيجة 91-70.

وستقام المقابلة الترتيبية من اجل المركز الثالث بين الاتحاد المنستيري وفيبرز والمباراة النهائية بين لينوفو تينيريف وسان باولو يوم الاحد المقبل.



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