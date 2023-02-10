صادقت تونس على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المسند من قبل البنك الاوروبي للاستثمار لديوان الحبوب بقيمة 150 مليون اورو للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز صمود الأمن الغذائي.



وصدرت الموافقة على الاتفاقية، على شكل مرسوم بالرائد الرسمي عدد 45 لسنة 2023 علما وان اتفاقية الضمان ابرمت بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022.



ويهدف التمويل وفق بلاغ اصدرته وزارة الاقتصاد يوم 18 ديسمبر 2022، إلى دعم القدرات والإمكانيات على مستوي التزود بالقمح اللين الي جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب.



وسيساهم القرض في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب، إضافة الى تطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية وتطوير حوكمة هذه المنظومة.





