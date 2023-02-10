قفصة: الشركة اليابانية يازاكي لصنع كوابل السيارات تعتزم توسعة انشطتها الصناعية بطاقة تشغيلية إضافة ستوفر 700 موطن شغل جديد (المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد)

اكد المدير الجهوي لوكالة النهوض والتجديد بقفصة مكرم خليفة، أن الشركة اليابانية لصنع كوابل السيارات "يازاكي" المنتصبة بالجهة تعتزم خلال السنة الجارية توسعة انشطتها الصناعية بطاقة تشغيلية اضافية ستوفر 700 موطن شغل جديد.

واضاف ذات المصدر في تصريح لمكتب وكالة تونس افريقيا للانباء ، أن عملية توسيع الأنشطة الصناعية لصنع كوابل السيارات بشركة يازاكي فرع قفصة ياتي اثر تحصل هذا الفرع على المرتبة الأولى من ناحية جودة الإنتاج من بين فروع الشركة والبالغ عددها 48 فرعا ومنتصبة في عدد من دول العالم.

واشار خليفة إلى أن عدد مواطن الشغل التي توفرتها الشركة حاليا تبلغ 2100 موطن شغل بين اعوان وتقنيين وإطارات مضيفا انه بتوسيع نشاط هذه الشركة اليابانية لانشطتها الصناعية سترتفع طاقتها التشغيلية إلى 2800 موطن شغل .

من جانب آخر صرح خليفة بأن الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بقفصة انطلقت مؤخرا بمحضنة المؤسسات في تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة 14 شابا وشابة من أصحاب الشهائد العليا لبعث مشاريع تتمثل في مؤسسات ناشئة، مشيرالى ان الدورات التكوينية تهدف إلى الإحاطة بهم ومتابعتهم بمختلف مراحل المشاريع التي يتولون بعثها.

إبراهيم



