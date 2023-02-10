شاركت، رئيس الحكومة نجلاء بودن، اليوم الجمعة، في الجلسة المخصصة لمُناقشة التقرير الدوري السابع للدولة التونسية حول اتفاقية مُناهضة جميع أشكال التَّمْيِيز ضد المرأة، سيداو في اجتماع 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة المنعقد حاليا بجنيف.
وخلافا لما أوردته المنظمات التونسية النسوية والحقوقية المشاركة في الاجتماع 84 للجنة سيداو ، في بيان نددت فيه بتغيب رئيسة حكومة عن جلسة مناقشة تقرير تونس، فقد القت بودن كلمة عن بعد اكدت فيها على ضرورة تضافر الجهود ومضاعفتها وتعديل عدد من التشريعات الوطنية من أجل وضع الآليات الكفيلة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي باعتبار "ما تشكله هذه الآفة من معوقات أمام التمكين الكلي للمرأة بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في حالات قتل النساء على يد أزواجهن خلال الفترة الماضية.
كما اكدت على "التزام تونس بالمُضي قدما نحو تَعزيز منظومتِها التشريعية والمؤسساتية لمكافحة جميع أشكال التَّمْيِيز ضد المرأة وتحقيق المُساواة بين الجنسين لا باعْتِبارها قضية تَهُم المرأة فحسب أو هِي حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، وإنَّما تتجاوزُ ذلك لتشملَ حقَّ الجميع في إقامة مُجتمعاتٍ سليمة ومندمجة أكثر إنصافا وشمولا.
وعبرت عن اعتقادها بأن التعاون مع الآليات الأممية المَعْنية بحقوق الانسان ومع هيئات المُعاهدات بما في ذلك لجنة مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، تُشَكِّل رافدا أسَاسيا لتطوير البناء المُؤَسساتي لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.
كما تُمَثل، على حد قولها، منبرًا للتَّحاور البَنَّاء والتَّفاعل الإيجابي حول مُكْتسبات المرأة التونسية وتَشخيص التحديات وبلْوَرة الحلول الضرورية لتَجاوُزِها.
وأضافت بالقول "مِنَ المُهم أن تُشَكِّل هذه المناقشات مُحَرّكا أساسيا للتعاون الفني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وبناء قُدرات الدُّوَل وتَمكينها من الوسائل والإمكانيات اللازمة لرَصْدِ تنفيذ ومتابعة التَّوصيات على المستوى الوطني باتِّباع المَنْهج القائم على حقوق الإنسان ووِفْقا لاحْتِياجاتِها وأولوياتها الوطنية".
وذكرت رئيسة الحكومة بأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز حقوق المراة في تونس مشيرة بالخصوص الفصل 51 من الدستور، الذي ينص على التزامِ الدولة بحمايةِ الحقوق المكتسبةِ للمرأة والعملِ على دعمِها وتطويرها.
كما اشارت الى جهود الحكومة التونسية لِتكريس مَأْسسة مُقَاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة التونسية وإدْماجها في التخطيط والتقييم والميزانيات على مُستوى البرامج وَطَنيًّا وجهويَّا ومحليًّا.
وفي إطار تَرْتِيبِ الأوْلويات وِفْقَ خُطةٍ شاملة مُنْدمِجَة وتَشَاركيَّة مَبْنِيَّة على مَقاربة النوع الاجتماعي، بينت بودن ان تونس اِرْتَأَت أنَّهُ من الضروري إدْماج مُعْطَى جَديد ضِمْن التَّوَجُّهات الوطنية للسِّياسات المَناخية يَتَعَلَّق أساسا بِتَدَاعيات التَّغَيُّرات المناخية على الفئات الاجتماعية بِما في ذلك النساء والفتيات.
وتمَّ في هذا السياق العَمَلُ بصفة تَشاركيَّة على إعداد الخطة الوطنية حول المرأة والتَّغَيُّرات المناخية والتي تُكَرِّسُ المُقاربة الشاملة لُمجَابهة التَّغيرات المناخية وفْقَ رُؤيةٍ حُقوقية مَضْمُونُها "تَدَخُّل شامل ومُنَسَّق ومُسْتَدام من أجلِ تَعْزيز الصُّمود والحد من آثار التَّغَيُّرات المَناخية من مَنْظُور النَّوع الاجتماعي وتَعزيز دوْر النساء والفتيات وكل فئات المجتمع بِوَصْفِهم فاعلين في مُجابهة التغيرات المناخيّة".
وشدد من جهة أخرى على أن التَّمكينَ السياسي للمرأة يُشَكِّلُ أحدَ أهمِّ أرْكانِ التنمية الشاملة وهو يَسْتَدْعي بناءً للقدرات وإذكاءً للمهارات حتى تكونَ المرأة عنصرًا فاعلاً في إدارةِ الشأنِ العام.
وقالت بودن إلى أن مُشاركة النساء في الاستحقاق الانتخابي الأخير كان دونَ المأمول، مشيرة إلى أن ذلك قد يَرْجع للعُزوف العام الذي سَادَ في البلاد إثْرَ تَقَلُّص مَنْسوب الثقة في الطَّبَقة السياسية "بناءً على تَراكُمات العَشْرية السابقة وما شهدتْه من عُنف ضد المرأة حتى تحت قبة البرلمان"، وفق تعبيرها.
وتعهدت بودن بدراسة أسباب هذا العزوف وتشخيصِه ووضع البرامج الكفيلة بمزيد انخراط المرأة ومشاركتِها في مُختلفِ الاستحقاقات كناخِبَة ومُتَرشِّحَة.
وكانت المنظمات التونسية المشاركة في الدورة 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة "سيداو" المنعقدة حاليا بجينيف، تغيب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أو وفد رسمي يمثلها عن الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
وخلافا لما أوردته المنظمات التونسية النسوية والحقوقية المشاركة في الاجتماع 84 للجنة سيداو ، في بيان نددت فيه بتغيب رئيسة حكومة عن جلسة مناقشة تقرير تونس، فقد القت بودن كلمة عن بعد اكدت فيها على ضرورة تضافر الجهود ومضاعفتها وتعديل عدد من التشريعات الوطنية من أجل وضع الآليات الكفيلة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي باعتبار "ما تشكله هذه الآفة من معوقات أمام التمكين الكلي للمرأة بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في حالات قتل النساء على يد أزواجهن خلال الفترة الماضية.
كما اكدت على "التزام تونس بالمُضي قدما نحو تَعزيز منظومتِها التشريعية والمؤسساتية لمكافحة جميع أشكال التَّمْيِيز ضد المرأة وتحقيق المُساواة بين الجنسين لا باعْتِبارها قضية تَهُم المرأة فحسب أو هِي حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، وإنَّما تتجاوزُ ذلك لتشملَ حقَّ الجميع في إقامة مُجتمعاتٍ سليمة ومندمجة أكثر إنصافا وشمولا.
وعبرت عن اعتقادها بأن التعاون مع الآليات الأممية المَعْنية بحقوق الانسان ومع هيئات المُعاهدات بما في ذلك لجنة مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، تُشَكِّل رافدا أسَاسيا لتطوير البناء المُؤَسساتي لمنظومة حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية.
كما تُمَثل، على حد قولها، منبرًا للتَّحاور البَنَّاء والتَّفاعل الإيجابي حول مُكْتسبات المرأة التونسية وتَشخيص التحديات وبلْوَرة الحلول الضرورية لتَجاوُزِها.
وأضافت بالقول "مِنَ المُهم أن تُشَكِّل هذه المناقشات مُحَرّكا أساسيا للتعاون الفني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وبناء قُدرات الدُّوَل وتَمكينها من الوسائل والإمكانيات اللازمة لرَصْدِ تنفيذ ومتابعة التَّوصيات على المستوى الوطني باتِّباع المَنْهج القائم على حقوق الإنسان ووِفْقا لاحْتِياجاتِها وأولوياتها الوطنية".
وذكرت رئيسة الحكومة بأهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز حقوق المراة في تونس مشيرة بالخصوص الفصل 51 من الدستور، الذي ينص على التزامِ الدولة بحمايةِ الحقوق المكتسبةِ للمرأة والعملِ على دعمِها وتطويرها.
كما اشارت الى جهود الحكومة التونسية لِتكريس مَأْسسة مُقَاربة النوع الاجتماعي في السياسات العامة للدولة التونسية وإدْماجها في التخطيط والتقييم والميزانيات على مُستوى البرامج وَطَنيًّا وجهويَّا ومحليًّا.
وفي إطار تَرْتِيبِ الأوْلويات وِفْقَ خُطةٍ شاملة مُنْدمِجَة وتَشَاركيَّة مَبْنِيَّة على مَقاربة النوع الاجتماعي، بينت بودن ان تونس اِرْتَأَت أنَّهُ من الضروري إدْماج مُعْطَى جَديد ضِمْن التَّوَجُّهات الوطنية للسِّياسات المَناخية يَتَعَلَّق أساسا بِتَدَاعيات التَّغَيُّرات المناخية على الفئات الاجتماعية بِما في ذلك النساء والفتيات.
وتمَّ في هذا السياق العَمَلُ بصفة تَشاركيَّة على إعداد الخطة الوطنية حول المرأة والتَّغَيُّرات المناخية والتي تُكَرِّسُ المُقاربة الشاملة لُمجَابهة التَّغيرات المناخية وفْقَ رُؤيةٍ حُقوقية مَضْمُونُها "تَدَخُّل شامل ومُنَسَّق ومُسْتَدام من أجلِ تَعْزيز الصُّمود والحد من آثار التَّغَيُّرات المَناخية من مَنْظُور النَّوع الاجتماعي وتَعزيز دوْر النساء والفتيات وكل فئات المجتمع بِوَصْفِهم فاعلين في مُجابهة التغيرات المناخيّة".
وشدد من جهة أخرى على أن التَّمكينَ السياسي للمرأة يُشَكِّلُ أحدَ أهمِّ أرْكانِ التنمية الشاملة وهو يَسْتَدْعي بناءً للقدرات وإذكاءً للمهارات حتى تكونَ المرأة عنصرًا فاعلاً في إدارةِ الشأنِ العام.
وقالت بودن إلى أن مُشاركة النساء في الاستحقاق الانتخابي الأخير كان دونَ المأمول، مشيرة إلى أن ذلك قد يَرْجع للعُزوف العام الذي سَادَ في البلاد إثْرَ تَقَلُّص مَنْسوب الثقة في الطَّبَقة السياسية "بناءً على تَراكُمات العَشْرية السابقة وما شهدتْه من عُنف ضد المرأة حتى تحت قبة البرلمان"، وفق تعبيرها.
وتعهدت بودن بدراسة أسباب هذا العزوف وتشخيصِه ووضع البرامج الكفيلة بمزيد انخراط المرأة ومشاركتِها في مُختلفِ الاستحقاقات كناخِبَة ومُتَرشِّحَة.
وكانت المنظمات التونسية المشاركة في الدورة 84 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة "سيداو" المنعقدة حاليا بجينيف، تغيب رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أو وفد رسمي يمثلها عن الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير تونس حول تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
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