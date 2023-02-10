ارسال أربع طائرات عسكرية محمّلة بالمساعدات نحو سوريا وتركيا (وزارة الدفاع الوطني)

وأوضحت الوزارة، في بلاغها اليوم الجمعة ، أن تونس قد أرسلت قبل أيام طائرة أولى إلى تركيا، تلتها طائرتان الى مطار حلب بسوريا بمجموع ساعات طيران تجاوز 45 ساعة ،كما بلغت الحمولة الجملية للطائرات الأربع 33 طنا من المساعدات من موادّ غذائية وأدوية وحليب للرضع وأغطية وملابس لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مطلع الأسبوع الجاري.



وتم ايضا ارسال 78 فردا من الحماية المدنية والهلال الأحمر وطواقم طبّية مجهّزين بأحدث معدّات الإغاثة والإنقاذ وستة أنياب ( كلاب مدربة)، وفق ذات البلاغ.



تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بلغت قوته 7 درجات فاصل 8 على مقياس ريختر ضرب فجر الإثنين الماضي جنوب تركيا وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، وفق مصادر إعلامية، وخلف الزلزال أكثر من 22 ألف قتيل وقرابة عشرات الآلاف من الجرحى بالبلدين.





