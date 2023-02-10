ارسال أربع طائرات عسكرية محمّلة بالمساعدات نحو سوريا وتركيا (وزارة الدفاع الوطني)

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 20:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
وأوضحت الوزارة، في بلاغها اليوم الجمعة ، أن تونس قد أرسلت قبل أيام طائرة أولى إلى تركيا، تلتها طائرتان الى مطار حلب بسوريا بمجموع ساعات طيران تجاوز 45 ساعة ،كما بلغت الحمولة الجملية للطائرات الأربع 33 طنا من المساعدات من موادّ غذائية وأدوية وحليب للرضع وأغطية وملابس لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مطلع الأسبوع الجاري.

وتم ايضا ارسال 78 فردا من الحماية المدنية والهلال الأحمر وطواقم طبّية مجهّزين بأحدث معدّات الإغاثة والإنقاذ وستة أنياب ( كلاب مدربة)، وفق ذات البلاغ.

تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بلغت قوته 7 درجات فاصل 8 على مقياس ريختر ضرب فجر الإثنين الماضي جنوب تركيا وامتدت اهتزازاته إلى شمال سوريا، وفق مصادر إعلامية، وخلف الزلزال أكثر من 22 ألف قتيل وقرابة عشرات الآلاف من الجرحى بالبلدين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261469



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 10 فيفري 2023 | 19 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:56 15:30 12:40 07:14 05:46
Babnet
11°
 Babnet11° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-914°-1013°-714°-615°-6
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   