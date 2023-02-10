كاس الامم الافريقية تحت 20 عاما - مصر جاهزة لاحتضان الحدث (الكاف)

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي جاهزية مصر لاستضافة كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عاما وذلك في الفترة ما بين 19 فيفري الجاري وإلى غاية 11 مارس المقبل.

وتعرف البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر إقامتها في إندونيسيا خلال الفترة من 20 ماي وحتى 11 جوان 2023 مشاركة 12 منتخبا.

وتقام مباريات كأس الأمم الإفريقية للشباب بثلاثة مدن هي القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية، وتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى ثلاث مجموعات تضم الأولى مصر وموزمبيق والسنغال ونيجيريا والثانية أوغندا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو والثالثة غامبيا وتونس وبنين وزامبيا.

وسلط الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الضوء على استعدادات مصر لانطلاق المسابقة مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة وضعت اللمسات النهائية لأحدث بطولات الكاف.

وأوضحت الكاف أن ملعب القاهرة يتسع لـ 75 ألف مشجع وتأسس عام 1960 وهو الملعب الرئيسي للمنتخب المصري وفريقي الأهلي والزمالك فيما يتسع ملعب هيئة قناة السويس لـ 21 ألف مشجع وتم افتتاحه في سبتمبر عام 2022 بينما تصل سعة ملعب الإسكندرية لنحو 20 ألف متفرج ويعد أقدم ملعب في مصر وإفريقيا إذ تم بناؤه عام 1929 حسب نفس المصدر.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم 19 فيفري بين منتخبي مصر وموزمبيق وذلك على ملعب القاهرة الدولي.



