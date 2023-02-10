إلقاء القبض على عنصر تكفيري بالفحص من ولاية زغوان

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالفحص (ولاية زغوان)، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 9 و10 فيفري 2023، من ضبط شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنتين، وفق المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني.



وأضاف المصدر في بلاغ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن النيابة العمومية، بعد استشارتها، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن هذا الشخص.









