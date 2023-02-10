القيروان : جامعة القيروان تنطلق في تركيز منظومة التعلم عن بعد

افاد رئيس جامعة القيروان طه قرفال بأن الجامعة انطلقت في تركيز منظومة التعلم عن بعد وتجهيز 3 مؤسسات جامعية باحدث التقنيات متوزعة على 3 ولايات.

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذه المنظومة تندرج في إطار "مشروع دعم الجودة والابتكار في مجال التعلم عن بعد-كوفيد 19" الذي يهدف الى دعم البنية التحتية الرقمية بالمؤسسات الجامعية، وهو ممول من البنك الدولي بنحو 28 مليون دينار ويشمل الجامعات وكافة مؤسسات التعليم العالي.

وبين ان جامعة القيروان هي من ضمن الجامعات التونسية المتحصلة على هذا الدعم لتنفيذ هذا المشروع بقيمة 7ر1 مليون دينار لتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة القيروان

واكد قرفال انه تم الانطلاق في اقتناء التجهيزات وتهيئة الفضاءات كما انطلق تكوين المكونين الذين سيكونون الأساتذة والطلبة في كل ما يهم منظومة التدريس والتعلم عن بعد مضيفا ان انجاز المشروع يمتد على سنة وهو خطوة ستليها خطوات أخرى نحو ترسيخ التعلم عن بعد بجامعة القيروان.

ولفت الى ان جامعة القيروان تضم 12 مؤسسة جامعية تمتد على 3 ولايات وهي القيروان وسيدي بوزيد والقصرين وانه ته في هذا الاطار تجهيز مركز بكل ولاية بأحدث التقنيات للتدريس عن بعد اما باقي المؤسسات التسع فسيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية لضمان التكوين عن بعد.

واشار الى التعليم عند بعد له عدة امتيازات في التحصيل العلمي للطالب ومن شأنه تحسين جودة التعليم والحوكمة في المؤسسات الجامعية فضلا عن تخفيض المصاريف العمومية.



