ارتفاع نسبة الفقر في تونس الى 16,6 بالمائة خلال سنة 2021 (المعهد الوطني للاحصاء)

كشفت نتائج المسح الوطني حول الانفاق والاستهلاك ومستوى عيش الاسر في تونس سنة 2021 ارتفاعا في نسبة الفقر الى 16,6 بالمائة سنة 2021 مقابل 15,2 سنة 2015 فيما حافظت نسبة الفقر المدقع على استقرارها في حدود 2,9 بالمائة.









