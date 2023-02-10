"عازمون على تقديم مباراة مشرفة امام الترجي والعودة بالتعادل هدفنا (مدرب المريخ السوداني)

اكد البرازيلي هيرون ريكاردو مدرب المريخ السوداني ان مباراة الغد امام الترجي الرياضي ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا ستكون صعبة بالنظر الى التقاليد العريقة للمنافس في المسابقات القارية ولهذا سنسعى الى اعتماد افضل الحلول لاحتواء نقاط قوة الترجي و العودة بنتيجة التعادل التي ستكون مرضية بالنسبة لنا".



واشار ريكاردو خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الصحفية بملعب رادس ان "التحضيرات للقاء الترجي كانت جيدة باستثناء حادثة حرماننا من اجراء حصة تمرينية على ملعب رادس مثلما هو معمول به حيث حرمنا قرار الكنفدرالية الافريقية من التدرب للتعود بعض الشيء على ارضية الميدان ومع ذلك نحن مطالبون بتجاوز مثل هذه الظروف الصعبة و المؤسفة ".

واضاف قائلا "رغم قصر المدة التي تسلمت فيها الفريق الا انني حاولت اكساب اداء النادي التوازن المطلوب لاسيما مع اقحام بعض العناصر الجديدة التي عززت صفوف المريخ في الاسابيع الاخيرة كما انني حاولت دراسة المنافس بطريقة دقيقة وسنضع الرسم التكتيكي الذي سيمكننا من حسن مجاراة نسق اللقاء و تحقيق نتيجة ايجابية مع الاخذ بعين الاعتبار كل السيناريوهات الممكنة في اللقاء".

وختم مدرب المريخ ان "المهمة صلب المجموعة الرابعة بمعية اندية الزمالك و الترجي و بلوزداد صعبة للغاية و لكن نحن عازمون على رفع التحدي وقلب كل المعطيات و التاهل الى ربع النهائي".

ومن جهته اكد لاعب المريخ السوداني وجدي عوض ان "صعوبة المجموعة بتواجد ابرز اندية القارة لن يثنينا كلاعبين من اجل تقديم افضل العروض للتقدم في رابطة ابطال افريقيا و عدم الوقوف في مستوى دور المجموعات حيث ندرك حجم المسؤولية الملقاة على غاتقنا وعازمون على تحقيق مشوار ايجابي انطلاقا من لقاء الغد اذ لا يخفى على احد مدى اهمية البدايات في مثل هذه المسابقات".

وتابع بالقول "عدم التدرب على ارضية ملعب رادس تعد سابقة تحرمنا من التكيف مع ارضية الميدان ولكن تركيز اللاعبين عال و سنتغلب على كل الظروف و العقبات من اجل تقديم لقاء مشرف للغاية و تحقيق نتيجة ايجابية لصالحنا".



