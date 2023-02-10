مكتب الرابطة يسلط عقوبات مالية على الترجي والنجم والاولمبي الباجي والنادي الصفاقسي

سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه الدوري اليوم الخميس سلسلة من العقوبات المالية على عدد من اندية الرابطة المحترفة الاولى على اثر الاحداث التي رافقت مقابلات الجولة الرابعة عشرة والاخيرة من منافسات المرحلة الاولى يوم الاربعاء الماضي.

وتمت معاقبة الترجي الرياضي والنجم الساحلي بتوبيخ وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل العود في اشعال الشماريخ ورميها على ارضية الميدان خلال المباراتين امام امل حمام سوسة على ملعب حمادي العقربي برادس والنادي البنزرتي بالملعب الاولمبي بسوسة.

كما نال الاولمبي الباجي نفس العقوبة بسبب العود في رمي المقذوفات المتنوعة على ارضية الميدان خلال مقابلة النادي الافريقي في باجة بينما نال النادي الصفاقسي عقوبة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من اجل اشعال الشماريخ في المدارج دون رميها خلال مباراة هلال الشابة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس.

ومن جهة اخرى، فرض مكتب الرابطة عقوبة على مدرب مستقبل سليمان طارق الجاني تتمثل في منعه من الجلوس على بنك البدلاء لمباراتين وخطية مالية قدرها 5 الاف دينار من اجل احتجاجاته المتكررة على على القرارات التحكيمية مما استوجب الاقصاء اثر نهاية المباراة امام اتحاد بنقردان.



