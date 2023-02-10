اتحاد الشغل يدعو العمال والنقابيين الى التبرع لفائدة الشعب السوري على الحساب الجاري الذي وضعته الحكومة

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 17:43 قراءة: 1 د, 24 ث
      
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، كل النقابيين والعمال الى المساهمة في التبرع لفائدة الشعب السوري على الحساب الذي وضعته الحكومة للغرض.

وحث المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بلاغ وجهه اليوم الى كل العمال والنقابيين، على التبرع التلقائي تضامنا مع الشعب السوري ومن أجل تخفيف معاناته اثر الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وخلف الآلاف من الضحايا والاصابات.

وكانت رئاسة الحكومة قد اعلنت عن وضع على ذمة المواطنين الراغبين في التبرع الحساب الجاري التالي:

RIB:10113108000707078855
IBAN:TN59 10113108000707078855
SWIFT/BIC:STBKTNTT

وقد دعت رئاسة الحكومة المواطنين الى تحوّيل التبرعات المالية إلى الحساب الجاري للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي المشار اليه، موصية بتوجيه التبرعات العينية (أغدية وأغطية وأدوية ومواد اسعافية) إلى مقر الاتحاد بحي الخضراء 1 نهج المؤازرة (على نهج آلان سافاري) ولدى جميع اللجان الجهوية والمحلية للتضامن الإجتماعي بكافة ولايات الجمهورية.

وعبر اتحاد الشغل عن تضامنه مع الشعب السوري ومأساته الانسانية، منبها، من ان الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا قد أدى الى تفاقم الوضع الإنساني خصوصاً بفعل الدمار الذي خلفه وتشرد الآلاف نتيجة انهيار المباني السكنية.

ويذكر أن زلزالا بقوة 7,7 درجة على سلم رشتر ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوب تركيا وشمال سوريا، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 على سلم ريشتر، لتبلغ الهزات الارتدادية لهذين الزلزالين 1509 هزة ارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأودت هذه الكارثة بحياة 18 ألفا و342 وفاة شخصا و74 ألفا و242 مصابا وإجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة بالجنوب التركي ، حسب آخر احصائيات أعلنتها صباح الجمعة وكالة الأنباء التركية " أناظول" نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"

وارتفع بحسب أخر الإحصائيات التي أوردتها تقارير إعلامية، عدد ضحايا الزلزال في عموم شمال غربي سوريا إلى 3507 حالة وفاة ، وبلغ عدد المصابين 7115 مصابا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261450



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 10 فيفري 2023 | 19 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:56 15:30 12:40 07:14 05:46
Babnet
11°
 Babnet11° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-913°-1013°-714°-616°-7
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   