هبُوب رياح رمليّة قويّة تحجب الرّؤية ببعض المناطق (الحرس الوطني)

هبُوب رياح رمليّة قويّة تحجب الرّؤية ببعض المناطق (الحرس الوطني)

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 15:21 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤية بالمناطق التالية:

/ كامل مرجع نظر معتمديّة بن قردان ولاية مدنين.
/ الطريق الوطنيّة رقم 15 الرّابطة بين ولايتي قابس وقفصة، في مستوى معتمديّة منزل الحبيب قابس.
/ الطريق السيّارة أ1 (الصخيرة - قابس) من الكلم 319 الصخيرة إلى الكلم 393 قابس الشماليّة.

ودعا البلاغ مُستعملي الطريق، إلى التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان واستعمال الأضواء الرفافة أثناء التنقل.

وقد وضعت إدارة الحرس الوطني على ذمتهم رقمي الهاتف: 71960448 و71963512، لتمكينهم من الاتصال بمكتب الإرشاد المرُوري (إدارة عمليّات الحرس الوطني).

كما يُمكن لمستعملي الطريق، الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.


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