توزر: المهرجان الجهوي للمهرج بحامة الجريد يهتم في دورته الثانية بالجانب البيئي

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الجهوي للمهرج الذي تهتم دورته الجديدة بالجانب البيئي وتقام تحت شعار "المهرج بحماس يحاكيكم البيئة تناديكم" وهو ينتظم ببادرة من نادي أطفال حامة الجريد بإشراف المندوبية الجهوية للمرأة والاسرة والطفولة وبالشراكة مع دار الثقافة ودار الشباب بحامة الجريد.



وتم اختيار المهرج شخصية رئيسية للمهرجان ليكون وسيطا فنيا في القيام التوعوي والتحسيسي والتربوي للمواضيع التي يقع اختياره في كل دورة باعتباره شخصية محبوبة لدى الأطفال وفق إطار التنشيط بنادي الأطفال منسقة المهرجان نسرين الظاهري.

وبينت في تصريح لوات أن برنامج المهرجان الذي يمتد لثلاثة أيام افتتح بكرنفال تنشيطي أثثه أطفال المؤسسة والمؤسسات التربوية في المنطقة من خلال حملهم لأقنعة مهرج مصنوعة من مواد مستعادة وقعت إعادة تدويرها وتوظيفها فنيا على غرار الكرتون والقوارير واللوح والقيام بجولة وسط مدينة حامة الجريد للتعريف بالمهرجان والمواضيع التي يطرحها.

ويخصص اليوم الثاني من التظاهرة التنشيطية التثقيفية الموجهة للأطفال لتنظيم ورشات ومسابقات في رسكلة وتدوير المواد المستعادة لرفع وعي الأطفال بالجانب البيئي وخاصة نشر ثقافة فرز النفايات أثناء التخلص منها في الحاوية بحسب المادة التي صنعت منها حتى تسهل عملية إعادة تدويرها.

ويتضمن اليوم الثالث والختامي مسابقات في التعبير الجسماني والدرامي والحركي والرقصات بين أطفال مؤسسات الطفولة والمؤسسات الثقافية والتربوية في حامة الجريد تتوج بتقديم جوائز تحفيزية للمتميزين من الأطفال.

ويهدف المهرجان بحسب المصدر ذاته الى التحسيس بالجانب البيئي وضرورة نشر ثقافة تساهم في نظافة المحيط وجماليته أولوية والتركيز على الطفل باعتباره عنصرا فاعلا، الى جانب ثقافة إعادة الاستعمال للمواد التي يقع التخلص منها.



