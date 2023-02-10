صندوق النقد الدولي: ورشة عمل تدريبية إقليمية في دبي لفائدة الصحفيين العرب

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 14:45 قراءة: 0 د, 33 ث
      
(من مبعوثة وات نادرة بوكسرة)- انطلقت اليوم الجمعة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل تدريبية إقليمية حول التغطية الإعلامية للأخبار الاقتصادية والمالية ، بمشاركة 12 صحفياً من مصر ولبنان والمغرب وتونس.

وتتواصل أشغال ورشة العمل 3 أيام بتنظيم من صندوق النقد الدولي وقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتأطير من خبراء من الصندوق و مدربين صحفيين من وكالة رويترز وتتمحور أشغال الورشة حول كفية استغلال البيانات المالية ، كما يتضمن برنامج الورشة تغطية لمنتدى حول التحديات الضريبية التي تواجه اقتصادات شمال إفريقيا والشرق الأوسط يوم 12 فيفري 2022. ومن المنتظر أن يحضر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية العربية هذا المنتدى الذي ينظمه صندوق النقد العربي في العاصمة الإماراتية.



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