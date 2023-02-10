توزر: تنفيذ مجموعة من الأنشطة ضمن سنة النظافة

انطلقت احتفالات ولاية توزر بسنة النظافة التي أقرتها وزارة البيئة كامل سنة 2023، بمجموعة من الأنشطة التي نفذتها مكونات المجتمع المدني وبعض المؤسسات العمومية، وفق المدير الجهوي للبيئة بالجنوب الصحراوي رضا القاسمي.



وبين المصدر ذاته أن أولى الأنشطة المنفذة في هذا السياق، انتظمت بداية شهر جانفي عن طريق جمعية المرأة الواحية للتنمية المستدامة، من خلال تنفيذ حملة تنظيف للمسلح السياحي الواحي المحاذي لساحة مهرجان الواحات الدولي، وتميزت الحملة بمشاركة شبابية مكثفة.



ونفذت دار الثقافة دقاش بدورها حملة توعوية تخللتها حملات تنظيف لمحيط المؤسسة الخارجي تحت شعار "النظافة الثقافة"، تم فيها تشريك رواد المؤسسة للقيام بحملات تنظيف ولنشر ثقافة حماية المحيط والاهتمام بنظافته.



وبين المدير الجهوي للبيئة أن الأنشطة المبرمجة في إطار سنة النظافة، ستتواصل بعد قيام عدد من الجمعيات بالتسجيل في المنصة الخاصة بها والتي وضعتها على ذمتهم وزارة البيئة للتسجيل والمشاركة، لافتا الى أنه يقع في اختتام هذه المبادرة تتويج المتميزين من الجمعيات والافراد والمؤسسات العمومية والخاصة المشاركة.



وأضاف أن مواقع التدخل يقع اختيارها من طرف المشاركين على غرار مشاركة الجهة في تظاهرة شهر النظافة، التي انتظمت ما بين شهري أوت وسبتمبر من السنة الماضية وتوجت فيها الجهة بالجائزة الأولى وطنيا، حيث تم تنفيذ حملات في المدن والاحياء والمواقع السياحية والمسالك السياحية داخل الواحة القديمة.



وتهدف المبادرة الى التحسيس بمقومات النظافة والعناية بالبيئة في المدن تجسيما لمبادئ المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.



