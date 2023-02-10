سامي السعيدي يدرب فريق كرة اليد للشارقة الاماراتي

اعلن نادي الشارقة الرياضي الاماراتي عن تعاقده مع المدرب التونسي سامي السعيدي لقيادة فريق كرة اليد. ويذكر ان سامي السعيدي يملك تجربة ثرية كلاعب ومدرب .وسبق له ان درب في تونس وفي الامارات وقاد النجم الساحلي للتتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال.

وكان السعيدي اشرف على تدريب المنتخب التونسي لكرة اليد قبل ان يخلفه المدرب الحالي الفرنسي باتريك كازال .







