سامي السعيدي يدرب فريق كرة اليد للشارقة الاماراتي

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 14:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن نادي الشارقة الرياضي الاماراتي عن تعاقده مع المدرب التونسي سامي السعيدي لقيادة فريق كرة اليد. ويذكر ان سامي السعيدي يملك تجربة ثرية كلاعب ومدرب .وسبق له ان درب في تونس وفي الامارات وقاد النجم الساحلي للتتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال.
وكان السعيدي اشرف على تدريب المنتخب التونسي لكرة اليد قبل ان يخلفه المدرب الحالي الفرنسي باتريك كازال .



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