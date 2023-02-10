الاتفاق على توقيع لائحة الاجراءات الادارية للضمان الاجتماعي بين تونس وتركيا في أقرب الآجال

تم الاتفاق، على توقيع لائحة الإجراءات الإدارية للضمان الاجتماعي بين تونس وتركيا في أقرب الآجال، اليوم الجمعة، خلال لقاء جمع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بسفير تركيا بتونس تشاغلار فخري تشاكرالب بمقر الوزارة.



وتنضاف لائحة هذه الاجراءات إلى جملة 23 اتفاقية ثنائية وقعتها تونس مع الدول الأوروبية والعربية في مجال الضمان الاجتماعي، إلى حدود سنة 2019، وهي تمكّن من توفير الحماية الاجتماعية للجالية التونسية بالخارج وتضمن لهم التغطية الصحية والحصول على منافع عائلية وإمكانية تحويل تلك الحقوق والمنافع ومنها جرايات التقاعد من بلد الإقامة إلى تونس، وفق آخر احصائيات قدّمها المدير العام السابق للشؤون الاجتماعية بالوزارة، كمال المدوري، في تصريح سابق لـ (وات).



وتوجّه مالك الزاهي خلال اجتماعه اليوم بالسفير التركي، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، بعبارات المواساة والمؤازرة للشّعب التركي الصديق على إثر سلسلة الزلازل التي ضربت الجنوب التركي وشمال غربي سوريا، متقدما بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا، متمنيّا الشّفاء العاجل للمصابين والجرحى في البلدين.



ومن جهته، عبّر السفير التركي عن امتنانه للشّعب التّونسي على المدّ التضامني الّذي قام به تجاه كل من تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلازل.



ويذكر أن زلزالا بقوة 7.7 ضرب، فجر الاثنين الماضي، جنوب تركيا وشمال سوريا، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 على سلم ريشتر، لتبلغ الهزات الارتدادية لهذين الززالين 1509 هزة ارتدادية، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.



وأودت هذه الكارثة بحياة 18 ألفا و 342 وفاة شخصا و74 ألفا و242 مصابا وإجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة بالجنوب التركي ، حسب آخر احصائيات أعلنتها صباح الجمعة وكالة الأنباء التركية " أناظول" نقلا عن إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"



وارتفع بحسب أخر الإحصائيات التي أوردتها تقارير إعلامية، عدد ضحايا الزلزال في عموم شمال غربي سوريا إلى 3507 حالة وفاة ، وبلغ عدد المصابين 7115 مصابا.



