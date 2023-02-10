تفتتح مساء اليوم بمدينة تينيريف الإسبانية منافسات كأس القارات لأندية كرة السلة بمشاركة بطل افريقيا الاتحاد المنستيري ( حامل لقب الدوري الافريقي لكرة السلة ) ونادي سان باولوا البرازيلي حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأمريكية ونادي فيبرز الأمريكي ( حامل لقب الرابطة الاكريكية ) ونادي تنيريف الاسباني : حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية

ويلاقي الاتحاد المنستيري اليوم ( الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس ) بقاعة سانتياغو مارتن في مدينة تينريف الإسبانية.في الدور النصف نهائي ، بطل القارة الأوروبية فريق تينريف الإسباني





برنامج مباريات نصف نهائي كأس القارات للأندية بمدينة تينيريف الاسبانية

اليوم الجمعة .

19.00 : ريو غراندي فالي فيبرز الأمريكي - ساو باولو البرازيلي

22.00 : الاتحاد الرياضي المنستيري - لينوفو تينيريفي الإسباني









