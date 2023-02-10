كأس القارات لاندية كرة السلة- الاتحاد المنستيري يلاقي تينيريف الاسباني اليوم بداية من الساعة العاشرة ليلا

كأس القارات لاندية كرة السلة- الاتحاد المنستيري يلاقي تينيريف الاسباني اليوم بداية من الساعة العاشرة ليلا

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 13:09 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تفتتح مساء اليوم بمدينة تينيريف الإسبانية منافسات كأس القارات لأندية كرة السلة بمشاركة بطل افريقيا الاتحاد المنستيري ( حامل لقب الدوري الافريقي لكرة السلة ) ونادي سان باولوا البرازيلي حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأمريكية ونادي فيبرز الأمريكي ( حامل لقب الرابطة الاكريكية ) ونادي تنيريف الاسباني : حامل لقب كأس رابطة الأبطال الأوروبية
ويلاقي الاتحاد المنستيري اليوم ( الساعة العاشرة ليلا بتوقيت تونس ) بقاعة سانتياغو مارتن في مدينة تينريف الإسبانية.في الدور النصف نهائي ، بطل القارة الأوروبية فريق تينريف الإسباني


برنامج مباريات نصف نهائي كأس القارات للأندية بمدينة تينيريف الاسبانية
اليوم الجمعة .
19.00 : ريو غراندي فالي فيبرز الأمريكي - ساو باولو البرازيلي
22.00 : الاتحاد الرياضي المنستيري - لينوفو تينيريفي الإسباني




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