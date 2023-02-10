اعفاء كاتب عام نقابة الشؤون الدينية وعضو الفرع الجامعي بتونس من مهامهم كاطارات مسجدية على خلفية نشاطهم النقابي

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 12:00 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الجمعة 10 فيفري، الجامعة العامة للشؤون الدينية أن سلطة الاشراف أصدرت قرارا باعفاء عبد السلام العطوي الكاتب العام للجامعة العامة وكريم شنيبة عضو الفرع الجامعي بتونس.

واوضحت الجامعة العامة للشؤون الدينية انه تم اعفاء عبد السلام العطوي وكريم شنيبة على خلفية نشاطهم النقابي.

يذكر ان جامعة الشؤون الدينية كانت نفذت الخميس وقفة امام وزارة الشؤون الدينية بالقصبة تنديدا بما تعتبره تنكيلا بالاطارات المسجدية وهرسلة للنقابيين من طرف الوزير ابراهيم الشائبي وللمطالبة بادماج الاطارات المسجدية في الوظيفة العمومية.


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