الكاف: تساقط الثلوج على المرتفعات وانخفاض حاد في درجات الحرارة

الكاف: تساقط الثلوج على المرتفعات وانخفاض حاد في درجات الحرارة

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 11:53 قراءة: 0 د, 35 ث
      
شهدت ولاية الكاف، صبيحة اليوم الجمعة، تهاطل كميات من الثلوج على المرتفعات والمناطق الجبلية وخاصة معتمديات ساقية سيدي يوسف والطويرف والكاف، وشهدت الطريق عدد 173 الرابطة بين ساقية سيدي يوسف والطويرف تعطلا بسبب الثلوج.

وغطت الثلوج العديد من المناطق المرتفعة، حيث عرفت جبال الدير الكاف المحيطة بمدينة الكاف تساقط كميات من الثلوج منذ الفترة الصباحية، في حين شهدت العديد من المعتمديات الأخرى تساقط الأمطار بكميات متفاوتة، وقال مواطنون من ساقية سيدي يوسف في تصريح ل"وات" أن الثلوج غطت قمم الجبال قبل أن تكسو بعض المناطق المنخفضة، وذلك تزامنا مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وبعث تساقط الامطار في نفوس الفلاحين الامل في تحسن الأوضاع المرتبطة بسير الموسم الفلاحي، وذلك بعد فترة انحباس طويلة للتساقطات المطرية.




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