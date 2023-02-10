الثلوج تتسبب في انقطاع الطريق الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف والطريق الوطنية رقم 17 ببوش/عين دراهم (الحرس)

الثلوج تتسبب في انقطاع الطريق الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف والطريق الوطنية رقم 17 ببوش/عين دراهم (الحرس)

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني عن انقطاع كل من الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف والطريق الوطنية رقم 17 ببوش/عين دراهم الرابطة بين طبرقة وجندوبة بسبب تساقط الثلوج، داعية مستعملي الطريق إلى الحذر والتقيد بقواعد الجولان.


وأفادت إدارة الحرس، في بلاغ الجمعة، بأنه لا يمكن المرور عبر الطريق الجهوية رقم 173 الرابطة بين الطويرف وساقية سيدي يوسف، مؤكدة أنه تم تحويل حركة المرور عبر الوطنية 17 .
وأضافت، في المقابل، أنه يمكن المرور عبر الطريق الوطنية رقم 17 ببوش عين دراهم الرابطة بين طبرقة و جندوبة مع ملازمة الحذر.
ودعت مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.
وذكرت في بلاغها أنه يُمكن الإتّصال بمكتب الإرشاد المرُوري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية :
- 71.960.448 - 71.963.512
كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرّقم 193.



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