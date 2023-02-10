سليانة: استبشار الفلاحين بتساقط الامطار بمختلف المعتمديات مع تساقط قليل من الثلوج بجبال مكثر

سليانة: استبشار الفلاحين بتساقط الامطار بمختلف المعتمديات مع تساقط قليل من الثلوج بجبال مكثر

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 10:18 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استبشر عدد من الفلاحين بمختلف معتمديات ولاية سليانة وجل مناطقها بتهاطل الأمطار، التى تشهدها حاليا، بعد انحباسها طيلة 3 أشهر تقريبا، وهو ما أثر سلبا على موسم الزراعات الكبرى .

كما تشهد مرتفعات جبال مكثر وخاصة منطقة سوق الجمعة ، تساقط كميات قليلة من الثلوج مرفوقة بأمطار، حيث تشهد الولاية انخفاضا شديدا في درجات الحرارة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم.

وكان رئيس مكتب الزراعات الكبرى بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية محمد طاهر عزوز قد اكد في تصريح سابق ل"وات" أن الموسم الفلاحي الحالي صعب بسبب إنحباس الأمطار للشهر الثالث على التوالي، والذي أثّر على الزراعات، خاصة بمعتمديات جنوب الولاية، وبين أن معتمديات الجهة تعرف نقصا حادّا في كميات التساقطات منذ شهري نوفمبر وديسمبر، حيث بلغت معدل 2 مم، والتي تعتبر معدلات ضعيفة مقارنة بالمعدلات العادية.

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