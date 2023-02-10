شكلت مناقشة تقرير اليونسكو حول مستقبل التعليم في افق 2050 ومشروع العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس محور ندوة فكرية نظمتها مساء يوم الخميس بمدينة باجة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة والتعاونية الوطنية للتعليم ،حيث اكد د. مصطفى الشيخ الزوالي ،الباحث في علوم التربية التوجه من خلال كل من تقرير اليونسكو ومشروع العقد الاجتماعي للتربية بتونس نحو ترسيخ انسنة التعليم بعيدا عن نمط السلعنة.



وسلط الباحث الضوء على فحوى تقرير اليونسكو المدافع عن فكرة التعاون بين كل الاطراف ذات العلاقة بالشان التعليمي، وعن التضامن كغاية ووسيلة في الان نفسه ، بما يمنح دورا محوريا للمعلمين في احلال التغيير وتجسير العلاقات الانسانية ، مضيفا انه تم معالجة عديد المسائل وما تستدعيه من طروحات متجددة تساير التغيرات الطارئة وتحافظ على التحصيل التعليمي الناجع ، بما يكرس مفهوم الابداع في سيرورة العملية التعليمية



وذكر ايضا انه من تقاليد اليونسكو اصدار تقرير في الغرض كل ثلاثين سنة تقريبا ،وانه تم اطلاق استشارة حول مستقبل التعليم في افق 2050 وشهدت مشاركة قرابة مليون ونصف شخصا ،لافتا الى ان النسختين الفرنسية والانقليزية للتقرير صدرتا في نوفمبر2021 في حين صدر التقرير باللغة العربية في ديسمبر 2022.



وصرحت رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة ، رجاء رحال لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/ ان الواقع التربوى في تونس يطرح اشكاليات كبيرة ،بالنظر الى الثروة الكبيرة التي تم رصدها لاصلاح التعليم دون الخروج بنتائج تذكر، معلقة ان الصورة في تونس ليست قاتمة ،سيما وان الدولة الوطنية التى راهنت على التعليم ، قد عبدت ارضية تجعلها لا تنطلق من الصفر

ودعت الى الانطلاق في وضع اللبنات الاولي لمدرسة منفتحة على المحيط ،و تشكل فضاء حيويا للتمرس على الحياة بالاستناد الى عدد من المنطلقات المتعلقة بالتلميذ وتعصير التعليم وانسنة التدريس المراهنة على التعليم وتجذير التلميذ في خصوصياته الثقافية مع الانفتاح علي القيم الكونية والاخذ بالاعتبار لتقرير اليونسكو الذى يصالح الانسان مع انسانيته.

وابرزت ان التعليم هو اكبر قطاع منتج للعقول، لكن المدرسة بقيت ماضوية ،في حين انه تم اليوم رصد 13 نوعا من الذكاء ،مضيفة ان اهتمام جمعية ميثاق بالتعليم يندرج ضمن اعتبارها ان المنظومة التعليمية تهم الشان العام وتعد من بين القضايا الحارقة التى تهتم بها الجمعية .

وتناول المشاركون في النقاش مسالة وجود ما اعتبروه هدر بيداغوجي في نظام التعليم التونسي وضعف مستوى التمهين للمدرسين واهمية توضيح عدد من المفاهيم الموجودة في العقد الاجتماعي التربوى التونسي مثل مفهوم الدولة الوطنية والاتفاق حول عدد من المفاهيم قبل اسناد هامش من الاستقلالية للاطار التربوى في ضبط البرامج التعليمية.

من جهة اخرى، تضمنت الندوة الفكرية تعريفا بالتعاونية الوطنية للتعليم بتونس وبخدماتها ومنها توفير التامين التكميلي والانشطة الترفيهية، كما دعا المشاركون في الندوة وهم اساسا من الاسرة التربوية الى التفكير في تطوير خدمات التعاونية حتى يتمكن من يفوق سنهم ال45 سنة من الانخراط فيها والانتفاع بخدماتها .



