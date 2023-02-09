وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره المصري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، تم خلالها التنويه بمتانة علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين ، وذلك بدعم متواصل من قبل رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم.



ووفق البلاغ ذاته ،عبّر الوزيران عن "تطلّعهما إلى مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".

وتلقى الوزير عمار من نظيره المصري التهاني بمناسبة تعيينه في مهامه الجديدة.

وعيّن الرئيس قيس سعيد أول امس الثلاثاء نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية .







