وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره المصري

وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيره المصري

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 21:48 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، تم خلالها التنويه بمتانة علاقات الأخوة والتضامن بين البلدين الشقيقين ، وذلك بدعم متواصل من قبل رئيس الجمهورية ،قيس سعيّد وعبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم.

ووفق البلاغ ذاته ،عبّر الوزيران عن "تطلّعهما إلى مواصلة التشاور والتنسيق بخصوص مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين".
وتلقى الوزير عمار من نظيره المصري التهاني بمناسبة تعيينه في مهامه الجديدة.
وعيّن الرئيس قيس سعيد أول امس الثلاثاء نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية .



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261414



En continu...

Toutes les news...
الخميس 09 فيفري 2023 | 18 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:55 15:29 12:40 07:15 05:47
Babnet
10°
 Babnet13° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
7.2 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-911°-914°-915°-714°-7
  • Avoirs en devises
    22308,7

  • (8 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33441 DT        1$ =3,09431 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 fev)   1008,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   