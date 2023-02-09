تونس تحتضن بطولة العالم لفنون الطهي بمشاركة اكثر من 35 بلدا

يشارك متخصصون في فنون الطهي من اكثر من 35 دولة في النسخة الثانية من بطولة العالم لفنون الطهي التي ستقام بالحمامات من 10 الى 12 فيفري 2023 بعد نجاح الدورة الأولى.



وكشفت جمعية الصقور الذهبية الدولية لفنون الطبخ التي تنظم التظاهرة، ان عديد الدول على غرار ليبيا و الجزائر والمغرب والسعودية والعراق وقطر والكامرون وجزر القمر والسودان وغانا والكونغو وجنوب افريقيا وغانا وغامبيا وبوركينا فاسو، ستشارك في المسابقة.



وستجرى المسابقة بحضور متسابقين من الامارات وعمان والكويت والاردن وفلسطين وتركيا وأذربيجان وروسيا وكازاخستان واوزباكستان وكوريا الجنوبية والمانيا وايطاليا وسويسرا وايطاليا واسبانيا وصربيا وكرواتيا وماليزيا.



وسيتولى مسؤولون عن قطاع السياحة على المستوى الوطني والجهوي، افتتاح التظاهرة، يوم 10 فيفري 2023، الى جانب تنظيم عروض ثقافية.



ويتبارى المتسابقون ضمن عدة فئات من بينها طبق مقبلات باردة والنحت على الخضراوات والفواكة وطبق بيتزا وطبق رئيسي وطبق رئيسي تقليدي و3 اطباق تقليدية وعرض المخبوزات التي يتضمن 6 اصناف.



وسيقدم المتسابقون خلال اليوم الاول طبق مقبلات والنحت على الخضراوات والفواكة وعرض المخبوزات وكعكة الحفلات واطباق الحلويات التقليدية .



ويتنافس المشاركون في اليوم الثاني لاعداد طبق بيتزا بشكل اختياري وطبق رئيسي وطبق رئيسي تقليدي في حين يقدمون خلال اليوم الاخير 3 اطباق حلويات فنية عصرية وتعرض المنتخبات المشكلة من 3 افراد، قدراتها في مجال المطبخ البارد والساخن وحلويات.



وتضم لجنة التحكيم، اعضاء من تونس وكرواتيا وتركيا والمانيا والجزائر والمغرب وروسيا وكازاخستان والعراق والسعودية وايطاليا واسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة.







