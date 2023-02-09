البريد التونسي ونظيره الليبي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات البريدية

البريد التونسي ونظيره الليبي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات البريدية

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 21:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ابرم البريد التونسي وبريد ليبيا، الخميس بتونس، اتفاقية لتدعيم التعاون الثنائي بينهما في مجال الخدمات البريدية، ويتولى من خلالها البريد التونسي تأمين معالجة وترحيل بعائث البريد الدولي الموجهة من وإلى بريد ليبيا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي المشترك بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية الى جانب تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينهما في نفس المجال، وفق ما ورد في بلاغ اصدره البريد التونسي، الخميس.

واتفقت المؤسستان، كذلك، على دعم مجالات التعاون بينهما لتشمل الخدمات المالية والرقمية واللوجستية وكذلك الجانب المتعلق بالموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات بريد ليبيا بمركز التدريب البريدي بالإضافة إلى تطوير التكوين البريدي عن بعد.

وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية، كل من الرئيس المدير العام للبريد التونسي، سامي المكي، ورئيس مجلس إدارة شركة بريد ليبيا، سامي الغزيوي، الذي يتراس وفدا رفيع المستوى لمؤسسته يؤدي زيارة عمل الى تونس.


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