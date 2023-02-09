هيئة النفاذ إلى المعلومة تصدر 32 قرارا جديدا

أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، على اثر جلستها المنعقدة اليوم الخميس، 32 قرارا جديدا، وذلك في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في مجال النزاعات المتعلقة بالحقّ في النفاذ إلى المعلومة، ليبلغ بذلك العدد الجملي للدعاوى المفصولة من قبل مجلس الهيئة الى غاية اليوم 5013 قضيّـة، من جُملة 6132 نشرت أمامها منذ شروعها في القيام بمهامها.



وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أنه تم الطعن في 464 قضية بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية من جملة القضايا المفصولة، والواقع الاعلام بالقرارات الصادرة فيها أي بنسبة 57ر7%.



وأفادت بأنه من بين الدعاوى التي فصلت فيها، دعوى رفعها مواطن ضد مؤسسة الإذاعة التونسية في شخص ممثلها القانوني، للحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من التقرير الأولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والمتعلق بأوجه التصرف بمؤسسة الإذاعة التونسية لشهر مارس 2018 ونسخة من رد مؤسسة الاذاعة التونسية على التقرير التقرير.



أما الدعوى الثانية فهي مرفوعة من قبل منظمة "أنا يقظ" في شخص ممثلها القانوني ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، للحصول على نسخة ورقية أو إلكترونية من الاتفاقية المُمضاة مع الشركة الأجنبية سورار «Sorare» المختصة في الألعاب الافتراضية.



وأصدر مجلس الهيئة بخصوص الدعوى الاولى قرارا يقضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها أصلا، باعتبار أن الوثيقة الأساسية المطلوبة في القضية لم تبلغ بَعدُ في تاريخ طلبها مرحلة المعلومة المُكتملة والنهائية، وهو شرط أساسي يتعين توفّره حسبما استقرّ عليه فقه قضاء مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، لإقرار إتاحة النفاذ إلى المعلومة.



كما أصدر مجلس الهيئة بخصوص الدعوى الثانية قرار يقضي بقبول الدعوى شكلا وفي الاصل، بالزام رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، بتسليم نسخة من الاتفاقية الممضاة مع الشركة الاجنبية المذكورة، مع حجب البيانات المتعلقة بالاسرار التجارية للشركة ان وجدت.





