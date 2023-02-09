جندوبة : المحكمة ترفض الافراج عن شاب اودع السجن بعد ان اتهم بارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهورية

جندوبة : المحكمة ترفض الافراج عن شاب اودع السجن بعد ان اتهم بارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهورية

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 18:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
رفضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة مساء يوم أمس الأربعاء الافراج عن شاب كان قد أصدر وكيل الجمهورية بذات المحكمة يوم الثلاثاء المنقضي في شانه بطاقة إيداع بالسجن واحالته على هذه الدائرة من اجل تهمة ارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة وفق ما أكده اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء الناطق الرسمي باسم المحكمة يسري السلطاني.

وحسب ما توفر من معطيات فان الشاب المودع السجن كان قد نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تدوينات تضمنت عبارات تمسّ من شخص رئيس الدولة .

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