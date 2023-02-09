النجم الساحلي - ثابت محفوظ مدربا جديدا لفريق كرة اليد

النجم الساحلي - ثابت محفوظ مدربا جديدا لفريق كرة اليد

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 16:58 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلن النجم الساحلي عن تعيين ثابت محفوظ في خطة مدرب جديد لفريق اكابر كرة اليد خلفا لوليد بن رمضان الذي تم الاستغناء عن خدماته بسبب سوء النتائج.
واضاف فريق جوهرة الساحل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك انه تقرر تعيين الثنائي قيس بن صالح وحبيب براهم كمدربين مساعدين ووائل بوتيتي كمعد بدني وعمر مليح في خطة مدرب حراس مرمى في حين سيكون سهيل القلاعي مسؤولا على فريق اكابر كرة اليد.
ويحتل النجم الساحلي المركز الثالث في ترتيب بطولة النخبة برصيد 32 نقطة على بعد 7 نقاط من المتصدر الترجي الرياضي وذلك في اعقاب الجولة الثالثة عشرة.



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