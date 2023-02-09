سليانة: إصابة 4 عاملات بالقطاع الفلاحي في حادث إصطدام شاحنة خفيفة بشاحنة تهريب بالروحية

سليانة: إصابة 4 عاملات بالقطاع الفلاحي في حادث إصطدام شاحنة خفيفة بشاحنة تهريب بالروحية

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 16:56 قراءة: 0 د, 23 ث
      
أسفر حادث إصطدام شاحنة تهريب بشاحنة خفيفة كانت تقل عددا من العاملات الفلاحيات، جدّ اليوم الخميس بالطريق الجهوية 71 الرابطة بين الدهماني بالكاف وجدليان باالقصرين، على مستوى معتمدية الروحية بسليانة، عن إصابة 4 عاملات، بحسب مصدر من الحرس الوطني.
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعمار المصابات تتراوح بين42 و46 سنة، وقد نم نقل 3 منهن إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الاسعافات الأولية، ونقل مصابة رابعة وصفت حالتها بالخطيرة إلى تونس العاصمة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261399



En continu...

Toutes les news...
الخميس 09 فيفري 2023 | 18 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:23 17:55 15:29 12:40 07:15 05:47
Babnet
11°
 Babnet13° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-911°-814°-915°-714°-7
  • Avoirs en devises
    22308,7

  • (8 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33441 DT        1$ =3,09431 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 fev)   1008,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   