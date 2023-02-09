سليانة: إصابة 4 عاملات بالقطاع الفلاحي في حادث إصطدام شاحنة خفيفة بشاحنة تهريب بالروحية

أسفر حادث إصطدام شاحنة تهريب بشاحنة خفيفة كانت تقل عددا من العاملات الفلاحيات، جدّ اليوم الخميس بالطريق الجهوية 71 الرابطة بين الدهماني بالكاف وجدليان باالقصرين، على مستوى معتمدية الروحية بسليانة، عن إصابة 4 عاملات، بحسب مصدر من الحرس الوطني.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعمار المصابات تتراوح بين42 و46 سنة، وقد نم نقل 3 منهن إلى المستشفى الجهوي بسليانة لتلقي الاسعافات الأولية، ونقل مصابة رابعة وصفت حالتها بالخطيرة إلى تونس العاصمة.



