تنصيب كمال المدوري على راس الصندوق الوطني للتامين على المرض (الكنام)

شدد، رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رفيق بن إبراهيم، على أهمية استمرارية العمل على المشاريع المطروحة بالصندوق الوطني للتامين على المرض ولا سيما مشروع بطاقة العلاج الالكترونية "لاباس"، وذلك خلال اشرافه الخميس على موكب تم خلاله تنصيب، كمال المدوري، رئيسا مديرا عاما للصندوق خلفا لليلى العريبي نعيجة التي أحيلت على التقاعد.



وقد حضر الموكب، حسب بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية، المدير العام للضمان الاجتماعي، نادر العجابي، والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، عثمان الجلولي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خليل الغرياني، باعتبارهما من أعضاء مجلس ادارة الصندوق.



وأبرز الغرياني النقلة النّوعية التي شهدها الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتوازن منظومته المالية خلال سنة 2022، مشيرا الى أهم ملفات العمل القادمة والمتمثلة أساسا في مزيد تحسين الخدمات والعلاقة مع منظوري الصندوق ومسدي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.





