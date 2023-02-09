الاسبوع المقبل الاعلان عن مسار تثمين المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك" (وزارة التشغيل والتكوين المهني)

من المنتظر ان تطلق وزارة الوزارة التشغيل والتكوين المهني، خلال الاسبوع القادم، مسار تثمين المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك" وذلك خلال لقاء سيتم تنظيمه يوم الاثنين 13 فيفري الجاري بالحمامات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.



وسيخصص اللقاء لتقديم المنهجية التي سيتم اعتمادها في المسابقة بالاضافة الى إسناد الدفعة الأولى من إشعارات التمويل لفائدة 34 متوجا في مسابقة مشروعك استكملوا إعداد ملفات تمويلهم مع البنك التونسي للتضامن.



ومن المتوقع ان يتم بالمناسبة "بعث خلية وطنية لمرافقة رواد الأعمال وتكريم المرافقين الذين أمّنوا عملية المرافقة الفنية الخاصة بمسابقة مشروعك (خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 21 أكتوبر 2022) والذين يمثلون الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ومراكز الأعمال ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.



ويذكر ان برنامج المسابقة الوطنية للمبادرة الخاصة "مشروعك"، برنامج تنفذّه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ والوزارات وهياكل المساندة والتمويل المعنية بمرافقة وتأهيل روّاد الأعمال.



