كرة اليد: اجماع على ضرورة تنقية الأجواء وتحسين صورة اللعبة في تونس

أجمعت مكونات عائلة كرة اليد على ضرورة تضافر الجهود مع المكتب الجامعي لتنقية الأجواء وتحسين صورة رياضة كرة اليد في تونس.



وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الخميس بمقر الجامعة التونسية لكرة اليد بين أعضاء المكتب الجامعي والمدير الفني الوطني ومجموعة من اللاعبين الدوليين السابقين للاستماع لتشخيصهم لوضع كرة اليد التونسية والحلول المقترحة للتقدم بهذه الرياضة نحو الأفضل.



وكانت الجامعة التونسية لكرة اليد قد أجرت جملة من الاجتماعات التقييمية والتشاورية مع إطارات الإدارة الفنية الوطنية والرؤساء السابقين وودادية مدربي كرة اليد لتقييم الوضع العام والخروج بمقترحات عملية سيتم عرضها على الأندية والمكتب الجامعي وسلطة الإشراف للمصادقة عليها وتنفيذها.

وقررت الجامعة وفق بلاغ صادر اليوم، تفعيل قانونها الأساسي بدعوة المجلس الفني الوطني للانعقاد تحت إشراف المدير الفني الوطني للاستماع الى مقترحات مدربي الأندية في مختلف الرابطات الجهوية بداية من الأسبوع القادم وفق روزنامة سيتم الاعلان عنها.





