لمكافحة خطاب العنف والكراهية... "ائتلاف أوفياء" يقترح تأسيس مرصد وطني للنشاط السياسي داخل الفضاءات الرقمية

اعتبر عضو الهيئة التنفيذية لائتلاف أوفياء علي الصدراوي، أن انتشار ثقافة الكراهية والعنف والخطاب الذي يحث على ذلك، هي نتيجة طبيعية لغياب تربية سياسية مدنية لدى الناشئة عموما.



وأضاف الصدراوي، في تصريح اعلامي اليوم الخميس، خلال ندوة نظمها الائتلاف لعرض نتائج قياس أداء الإعلام، ونتائج رصد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، أن الاطراف السياسية عموما المشاركة في نشر هذا النوع من الخطاب "لم تنجح في جعل الانتخابات فرصة لتأصيل الديمقراطية في البلاد، ودعم التراكمات الحاصلة في هذا المجال منذ 2011".



وحمّل كل الأطراف السياسية المساندة والمعارضة والصامتة، مسؤولية تجذير ثقافة الكراهية وهذا النوع من الخطاب "الذي أصبح أمرا عاديا طبّع معه التونسيون"، وفق قوله، داعيا إلى وضع "ميثاق سياسي" بين الفاعلين السياسين عموما ومنظمات المجتمع المدني، لمحاصرة هذه الظاهرة "التي أصبحت خارج إطار اي مراقبة"، حسب تقديره.



كما اقترح في هذا الصدد، إطلاق "مرصد الوطني مدني للنشاط السياسي" داخل الفضاءات الرقمية، على أن يكون مكونا من الجمعيات الوطنية دون تدخل حزبي مباشر.



وأرجع الصدرواي تدني نسبة الإقبال على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى عوامل سياسية وتشريعية وأخرى اقتصادية واجتماعية، موضحا أن هذه الانتخابات "جرت في ظل دستور لم يكن محل إجماع سياسي، وهو ما يعتبر شرطا اساسيا لنجاح اي مشروع سياسي"، على حد تعبيره.



ولاحظ أن القانون الانتخابي كان بدوره "محل تجاذبات كثيرة ورفض من قبل الحقوقيين والاكاديميين والجمعيات الناشطة في مجال ملاحظة الانتخابات"، مبينا أن ما احتواه المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) من تغييرات مثل نظام الاقتراع على الأفراد وإلغاء التمويل العمومي والتناصف ومسألة سحب الوكالة من النائب، "شكلت حاجزا أمام المشاركة الشعبية"، وفق تقديره.



واعتبر أن المرسوم عدد 54 يمثل "سببا رئيسيا في العزوف عن المشاركة في الانتخابات، وعن التعليق الحر على شبكات التواصل الاجتماعي"، بالنظر إلى الأحكام السجنية التي ينص عليها والتي تصل إلى عشر سنوات.



وأوضح من جهة أخرى، أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وتدهور المقدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وفقدان العديد من المواد الأساسية وانخفاض الترقيم السيادي لتونس، هي أيضا عوامل جعلت التونسي منهمكا في البحث عن قوت يومه وغير مهتم بالانتخابات.



وكشفت عملية رصد خطاب الكراهية على شبكات التواصل الاجتماعي، خلال الدور الثاني للانتخابات التشريعية، والذي قام به "ائتلاف أوفياء" طيلة الفترة الممتدة من 18 ديسمبر 2022 إلى 27 جانفي 2023، ارتفاعا في عدد التعليقات التي احتوت على خطاب الكراهية، والتي بلغت 55ر23 بالمائة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية، مقارنة ب 43ر16 بالمائة في الدور الأول لهذه الانتخابات.





