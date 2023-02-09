عقد المؤتمر الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة من 8 إلى 11 ماي2023 بمدينة طبرقة

أعلن المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عن عقد المؤتمر الوطني للاتحاد أيام 8 و 9 و10 و11 ماي 2023 بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة



وأعرب الإتحاد في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، عن ارتياحه للمسار الذي انتهجته قيادة المنظمة الفلاحية على مستوى تجديد الهياكل في إطار الالتزام بما يضبطه النظام الأساسي للاتحاد وباعتماد سياسة التشاور والحوار في اتخاذ القرار.



واعتبر أن التحوير الوزاري الذي شمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هو خطوة ايجابية في طريق استعادة الوزارة لدورها في حماية منظومات الإنتاج وضمان السيادة الغذائية ، معربا عن استعداد الاتحاد للعمل المشترك مع الوزارة في إطار شراكة فاعلة وتشاور دائم.

ودعا المجلس إلى عقد لجنة 5+5 بين الحكومة والمنظمة الفلاحية من أجل وضع خطة عاجلة واتخاذ قرارات جريئة لإنقاذ الموسم الفلاحي في كامل القطاعات.









