تركيز أول محطة حافلات ذكية بجمال من ولاية المنستير

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 14:34 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تولت شركة "دراكسلماير" الألمانية المنتصبة في عدة مناطق صناعية بتونس، تركيز أول محطة حافلات ذكية على الصعيد الوطني تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بمدينة جمال من ولاية المنستير التي تحتضن أحدث مصانع الشركة.

وتم تجهيز هذه المحطة ، بأنظمة شمسية خاصة لتوليد الطاقة المستدامة توفر للمواطنين الذين ينتظرون وصول الحافلة مكانا للراحة يمكنهم في نفس الوقت من شحن هواتفهم الذكية من خلال منافذ USB المتاحة في المقاعد
كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية أيضًا على تغذية المصابيح المدمجة لإضاءة المحطة تلقائياً في الليل.

وتعتبر الاستدامة وحماية البيئة من العناصر الأساسية المهمة لاستراتيجية شركة "دراكسلماير" الموجهة نحو المستقبل وبالتالي يتم تركيز كافة انشطتها في هذا المجال للمساهمة في خلق بيئة مستدامة تمكن من تلبية احتياجات الأجيال القادمة.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 261377

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 09 Février 2023 à 15h 03m |           
محطة حافلات مزودة بالطاقة الشمسية، فأين الذكاء
غاب الذكاء عن محطة الحافلات
وحضر الغباء في الاعلان



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