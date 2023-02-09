تركيز أول محطة حافلات ذكية بجمال من ولاية المنستير

تولت شركة "دراكسلماير" الألمانية المنتصبة في عدة مناطق صناعية بتونس، تركيز أول محطة حافلات ذكية على الصعيد الوطني تعمل بالطاقة الشمسية وذلك بمدينة جمال من ولاية المنستير التي تحتضن أحدث مصانع الشركة.



وتم تجهيز هذه المحطة ، بأنظمة شمسية خاصة لتوليد الطاقة المستدامة توفر للمواطنين الذين ينتظرون وصول الحافلة مكانا للراحة يمكنهم في نفس الوقت من شحن هواتفهم الذكية من خلال منافذ USB المتاحة في المقاعد

كما تعمل أنظمة الطاقة الشمسية أيضًا على تغذية المصابيح المدمجة لإضاءة المحطة تلقائياً في الليل.



وتعتبر الاستدامة وحماية البيئة من العناصر الأساسية المهمة لاستراتيجية شركة "دراكسلماير" الموجهة نحو المستقبل وبالتالي يتم تركيز كافة انشطتها في هذا المجال للمساهمة في خلق بيئة مستدامة تمكن من تلبية احتياجات الأجيال القادمة.









