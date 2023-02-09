كأس القارات لكرة السلة: الاتحاد المنستيري من أجل تحقيق إنجاز تاريخي

تتجه أنظار عشاق كرة السلة غدا الجمعة الى مدينة تينيريف الاسبانية، حيث سيستهل الاتحاد الرياضي المنستيري أولى مشاركاته العالمية في كأس القارات للأندية من أجل تحقيق إنجاز تاريخي. وبلوغ الدور النهائي للمسابقة.



وسيكون ممثل كرة السلة التونسية أمام تحدّ كبير حين يلاقي في الدور نصف النهائي انطلاقا من الساعة العاشرة بتوقيت تونس بقاعة سانتياغو مارتن فريق لينوفو تينيريفي الإسباني صاحب الأرض والجمهور.



ويسعى زملاء رضوان سليمان الى صنع المفاجأة بتجاوز الفريق الخصم في عقر داره بالذات، وتحقيق وبلوغ المباراة النهائية لكاس القارات للاندية.

ولئن تبدو الترشيحات تصب لمصلحة فريق لينوفو تينيريفي رابع ترتيب البطولة الاسبانية لامتلاكه عناصر مميزة على غرار خايمي فرنانديز وسيرجيو رودريغيز والأمريكي الغين كوك من جهة ولاعتبارات تتعلق بالجانب البدني من جهة أخرى، فانّ ذلك لن يمنع أبناء المدرب اليوناني غافرييل ليونيس من التألق وتشريف كرة السلة التونسية.

وسيعمل أبناء عاصمة الرباط على استغلال عامل الضغط المسلط على الفريق المنافس وارغامه على ارتكاب الأخطاء مع مجاراة المباراة بأسلوب تكتيكي محكم

وكان الاتحاد الرياضي المنستيري حامل لقب الدوري الافريقي ومتصدر ترتيب مرحلة التتويج لبطولة الوطنية المحترفة قد تهيأ جيدا لكأس القارات، من خلال تعزيز صفوفه بـ 4 انتدابات من الحجم الثقيل يتقدمهم اللاعب التونسي الأمريكي مايكل رول .

كما ينتظر أن يقدم المنتدبون الآخرون دانغ أكوث لاعب منتخب جنوب السودان الوافد من نادي أديلايد الأسترالي ولاعب المنتخب الأوكراني جيروم راندال واللاعب الأمريكي راندي كولبيبر إضافة كبيرة تنبئ بالتفاؤل، سيما وأنّ المجموعة استعادت في صفوفها اللاعب فراس لحياني وهي يحدوها أمل في الذهاب بعيدا في المسابقة.

وفي حالة الفوز على منافسه الاسباني، سيضرب الاتحاد المنستيري موعدا مع المتأهل من الدور النصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين ريو غراندي فالي فيبرز الأمريكي ساو باولو البرازيلي.



