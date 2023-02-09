قبلي: الاتحاد الجهوي للشغل ينظم ندوة صحفية لتحديد اهداف التحرك العمالي المزمع تنفيذه يوم السبت المقبل

قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل علي بوبكر خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الخميس بمقر المنظمة الشغيلة بقبلي، ان التحرك الذي سيتم تنظيمه يوم السبت المقبل، يحمل شعارا رئيسيا وهو "الدفاع عن الحق النقابي، في ظل الهجمة التي يتعرض لها النقابيون والاعلاميون واصحاب الراي الحر التي توجت بالزج بالكثيرين في السجون عبر تلفيق التهم واخرها ما حدث للكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة انيس الكعبي"، وفق تعبيره.



وقال بوبكر ان هذه الحادثة "تعتبر سابقة تنذر بالكثير من الامور السيئة خاصة ان تاطير الاضرابات والمحافظة على سلمية التحرك باتت تعرض النقابيين للتتبع، في مخالفة لكل القوانين والاعراف والاتفاقيات التي وقعت عليها تونس في اطار ممارسة الحق النقابي"، وفق تعبيره، واضاف ان هذا التحرك "يستجيب لقرارات الهيئة الادارية الوطنية بتنظيم جملة من المسيرات والتحركات بالجهات"، مؤكدا حرص المنظمة الشغيلة على "سلمية وقانونية هذه التحركات".



واضاف هذه المطالب الوطنية التي سترفع في مسيرة يوم السبت المقبل تتعلق بها مطالب جهوية تخص اساسا عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، الذين لم يتقاضوا اجورهم منذ اكثر من 5 اشهر، ووضعية عملة الحضائر، فضلا عن الوضع العام المتعلق بالارتفاع المشط في الاسعار وندرة المواد الاساسية.



واعرب عن امله في ان تكون التحركات المزمع تنفيذها في الجهات، محل اهتمام من قبل السلطة التى عليها ان "تنتبه الى ان الحوار الاجتماعي هو الاساس الذي يجب ان تقوم عليه العلاقات بين كافة الاطراف"، وفق قوله، واشار الى مبادرة الاتحاد التونسي للشغل التي تنجز بمعية مجموعة من الشركاء المؤمنين بضرورة التوجه الى حوار جدي ومسؤول ينتهي الى مخرجات سياسية واجتماعية واقتصادية تمثل خارطة الطريق التي تنقذ البلاد، وفق تقديره.



