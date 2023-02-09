مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل يدين خطاب "التحريض والتجييش" الممنهج ضد الإتحاد

أدان مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل خطاب "التحريض والتجييش" الممنهج ضد الإتحاد الملتزم بقضايا الشعب التونسي وبالمشاركة الحقيقية في إنقاذ البلاد من المأزق السياسي والاقتصادي والاجتماعي



ولفت مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، الى أن ما يتعرض له الإتحاد العام التونسي للشغل من استهداف ممنهج و هجمة شرسة هدفها تحييده و إثنائه عن لعب دوره الوطني في إنقاذ البلاد من المنزلق الذي تردت فيه على جميع المستويات وحيال تواصل استهداف النقابيين بمختلف مواقعهم بدء بإيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة على خلفية الإضراب القانوني



واستنكر استدعاء نقابيين من قطاع النقل في مقدمتهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل و الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل تونس للمثول أمام الفرق المختصة و هو ما يمثل ضربا و محاصرة للحق النقابي من السلطة حسب تقديره



ودعا مجمع القطاع العام كافة منظوريه في الجهات الى المشاركة الفعالة لإنجاح التجمعات والمسيرات التي ستنظمها الاتحادات الجهوية تنفيذا لمقررات الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة بتاريخ 3 فيفري الجاري



ومن جهة أخرى، أدان مجمع القطاع العام سياسات الحكومة اللاإجتماعية المفقرة لعموم الشعب المستهدفة لقوت التونسيين عبر سياسات رفع الدعم والزيادات المجحفة في الأسعار وفي الضرائب مما انعكس سلبا على المقدرة الشرائية لمختلف الشرائح معتبرا أن الحوار التشاركي هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الحقيقية من أجل إنقاذ البلاد



