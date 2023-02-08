وزير الخارجية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، اليوم الاربعاء، مكالمة هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة،رمطان العمامرة، تلقى خلالها التهاني بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد والتمنيات الأخوية بالنجاح في مهامه الجديدة.

وعبّر الوزيران عن حرصهما الثابت على مواصلة تعزيز سنة التشاور والتنسيق بخصوص مختلف مجالات التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية لما فيه خير ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين،وفق ما جاء في بلاغ للوزارة نشرته مساء اليوم



واضافت الوزارة أن المكالمة الهاتفية كانت مناسبة لاستحضار ملاحم النضال المشترك بين البلدين بمناسبة إحياء الذكرى 65 لأحداث ساقية سيدي يوسف الخالدة، وللتنويه بمتانة علاقات الأخوة والتضامن والتكامل بين البلدين الشقيقين بدعم خاص واهتمام متواصل من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد وعبد المجيد تبّون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.



وعيّن الرئيس قيس سعيد امس الثلاثاء نبيل عمار وزيرا جديدا للشؤون الخارجية وادى امامه اليمين.



